Medco (MEDC) Perkuat Posisi Sebagai Pemain Utama Transisi Energi Asia Tenggara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) terus berupaya memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam transisi energi Asia Tenggara meskipun sektor minyak dan gas akan tetap menjadi pilar utama bisnis perusahaan.

CEO MedcoEnergi Roberto Lorato mengatakan bahwa Medco Energi telah berkomitmen menjadi perusahaan penyedia energi yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, emiten migas keluarga Panigoro itu melakukan pengembangan portofolio terdiversifikasi berbasis tiga pilar strategis, yakni hulu migas; ketenagalistrikan; dan pertambangan tembaga.

“Dengan menyeimbangkan ketiga pilar ini, kami ingin memastikan Medco Energi menjadi penyedia solusi energi yang terjangkau, andal, dan lebih bersih bagi kawasan Asia Tenggara yang terus berkembang,” kata Roberto dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Roberto dalam sesi “Navigating Transformation: Strategic Solutions for APAC’s Leading E&Ps”, di ajang Asia Pacific (APAC) Energy Capital Assembly 2025, yang digelar pada 9–10 Juni di Singapura.

Dalam mendukung ketahanan energi nasional, imbuhnya, sektor migas akan tetap menjadi pilar utama bisnis perusahaan. “Sumber energi ini masih akan menjadi fondasi utama kebutuhan energi regional untuk masa yang akan datang,” tuturnya.

Baca Juga : Strategi Medco (MEDC) Perkuat Portofolio Bisnis Berkelanjutan di Tengah Tantangan Energi Global

Kendati demikian, pada saat yang sama Medco Energi terus mempercepat pengembangan portofolio energi terbarukan. Menurut Roberto, energi baru dan terbarukan kini telah berkontribusi 25% terhadap total kapasitas terpasang unit bisnis ketenagalistikan, seiring dengan selesainya proyek geotermal Ijen dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Bali Timur.

Selain itu, imbuhnya, investasi strategis di sektor pertambangan tembaga juga menjadi fokus penting perusahaan. Bagi MEDC, tembaga dinilai sebagai mineral penting dalam mendukung proses elektrifikasi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Di sisi lain, Medco Energi juga terus aktif mencari peluang akuisisi strategis yang dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar regional. “Investor saat ini semakin mengutamakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, selain imbal hasil finansial. Kami berkomitmen menciptakan nilai tambah, baik secara operasional maupun strategis,” tuturnya.

Adapun, Roberto Lorato dianugerahi penghargaan Male Leader of the Year dalam APAC Awards of Excellence 2025, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mentransformasi Medco Energi menjadi perusahaan energi regional dengan pengaruh internasional yang kian berkembang.

Penghargaan tersebut menjadi yang kedua kalinya diraih Roberto di ajang APAC Awards, setelah sebelumnya menerima gelar Executive of the Year pada 2021.

Diselenggarakan setiap tahun oleh The Energy Council, APAC Energy Capital Assembly merupakan salah satu forum energi dan investasi paling bergengsi di kawasan, yang mempertemukan para eksekutif senior, investor, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan arah masa depan energi Asia Pasifik.