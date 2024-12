42 Perusahaan Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 42 perusahaan meraih penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2024 atas komitmennya dalam mencapaikan target penurunan emisi karbon.

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum Bursa Efek Indonesia Risa E. Rustam mengemukakan bahwa pihaknya senantiasa mendukung dan mendorong segala upaya untuk terciptanya penerapan keberlanjutan di pasar modal Indonesia, khususnya yang terkait dengan ketahanan iklim.

“BEI adalah anggota Sustainable Stock Exchange yang merupakan salah satu inisiatif PBB. Salah satu fokus dari Sustainable Stock Exchange adalah terpenuhinya SDGs ke-13 tentang penanganan perubahan iklim,” kata Risa saat memberi sambutan di Investing on Climate Editors’ Choice Award 2024, Rabu (4/12/2024).

Untuk mencapai target tersebut, Risa mengatakan BEI melalui IDXCarbon telah memperkenalkan kelas aset baru. Yaitu, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau yang populer disebut carbon credit (kredit karbon). Kredit karbon diharapkan dapat membantu perusahaan dalam inisiatif dekarbonisasi.

Risa mengemukakan pengurangan emisi karbon, pemanfaatan energi hijau, offset karbon, pengolahan dan daur ulang limbah bukanlah semata-mata kegiatan corporate social responsibility (CSR). Aksi tersebut merupakan bentuk investasi lingkungan dan sosial untuk keberlanjutan perusahaan.

Managing Director Investing on Climate Ardian Taufik Gesuri mengemukakan investasi pada ketahanan iklim bisa memberi peluang bisnis dan penghematan biaya yang besar bagi perusahaan.

“Masa depan menjadi lebih hijau. Konsumen dan investor pun makin banyak yang menginginkan produk dari produsen yang ramah lingkungan. Transisi menuju masa depan tanpa emisi ini dapat menciptakan peluang pertumbuhan baru bagi bisnis, yang akan mendatangkan lapangan kerja baru dan dapat merevitalisasi ekonomi,” ujar Ardian.

Dalam penentuan anugerah Investing on Climate Editors’ Choice Award ini, tim panel Investing on Climate memilih para pelaku usaha yang secara terukur, transparan, dan berkelanjutan membakukan komitmen dan strategi untuk mewujudkan target emisi net zero, sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report.

“Kami membentuk tim panel yang terdiri dari beberapa editor senior dan didukung ahli ekonomi lingkungan, memakai pendekatan balance scorecard Kaplan. Laporan Keberlanjutan kami kaji dengan belasan key performance indicators (KPI) untuk semua perspektif, baik finansial, customer, internal business process, maupun learning and growth,” kata Ardian.

KPI tersebut, antara lain; Porsi anggaran untuk teknologi dan sumberdaya pengurangan emisi; Penerapan roadmap net zero emission: Penerapan Laporan Keberlanjutan berdasarkan Standar Global Reporting Initiative (GRI), peraturan OJK, serta kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Inovasi dalam pengurangan emisi, restorasi lingkungan, dan ketahanan iklim; Tingkat keterlibatan karyawan dalam program sustainability; Inisiatif strategis dalam pengurangan emisi; Keterlibatan masyarakat dan stake holders dalam aktivitas pengurangan emisi dan ketahanan iklim; hingga kinerja keuangan berkelanjutan dan berketahanan iklim.

Hasilnya, ada sejumlah 42 perusahaan emiten BEI maupun perusahaan non-publik yang meraih Best Literacy for Climate Resilience.

Berikut daftar peraih award Best Literacy for Climate Resilience:

PT Pertamina (Persero) PT Astra International Tbk. (ASII) PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) PT XL Axiata Tbk. (EXCL) PT Gunung Raja Paksi Tbk. (GGRP) PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) PT Astra Agro Lestari Tbk. (ALII) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) PT United Tractors Tbk. (UNTR) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) PT Bank Permata Tbk. (BNLI) PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN)

Selain itu Investing on Climate juga memberikan penghargaan kepada perusahaan dan tokoh-tokoh ketahanan iklim dalam beberapa kategori khusus.

Kategori New Renewable Energy Investment, penghargaan diraih oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Untuk kategori Best Green Technology Innovation, diraih oleh PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. atau PT Adaro Energy Indonesia Tbk. dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. Kemudian kategori Green Technology Investment, diraih oleh PT Pertamina (Persero).

Adapun untuk kategori Sustainable CSR, ada dua perusahaan yang mendapatkan penghargaan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Astra International Tbk.

Untuk kategori Investment for Ecosystem Restoration, juga ada dua perusahaan yang mendapatkan penghargaan, yaitu PT Vale Indonesia Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sementara untuk kategori Best Waste Management & Emission Reduction, ada dua perusahaan yang meraih penghargaan, yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Adapun untuk kategori Climate Finance Disbursement, terdapat empat perusahaan perbankan yang meraih award, yaitu: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

Lalu, untuk kategori Best Green Products, penghargaan diraih oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Adapun untuk kategori Ecosystem Restoration Pioneers, penghargaan dianugerahkan kepada: George Santosa Tahija, Commissioner PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.; Michael Hartono & Budi Hartono, Founders Djarum Foundation; dan Lani Darmawan, CEO PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Lalu, untuk kategori Inspirational Figures in Environmental and Sosial Sustainability, penghargaan dianugerahkan kepada: Darmawan Prasodjo, President Director PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Jahja Setiaatmadja, President Director PT Bank Central Asia Tbk.; Sunarso, President Director PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; Donny Arsal, President Director PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).