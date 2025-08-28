Hasilkan Energi Bersih, Pertamina Berdayakan Bank Sampah Beo Asri Kelola Minyak Jelantah

Pertamina berdayakan Bank Sampah Beo Asri di Cilacap untuk olah minyak jelantah jadi bahan bakar ramah lingkungan, dukung ekonomi sirkular dan net zero 2060.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap mengembangkan ekosistem energi ramah lingkungan, salah satunya dengan minyak jelantah (used cooking oil/UCO) yang bisa diolah menjadi bahan bakar pesawat terbang sustainable aviation fuel.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satunya dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Perusahaan mendukung pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Beo Asri di Kelurahan Tegalreja, Cilacap Selatan. Program ini menghimpun partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan minyak jelantah agar memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus mencegah pencemaran lingkungan dari limbah minyak jelantah.

"Bank Sampah Beo Asri menjadi salah satu mitra Pertamina dalam tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL). Pertamina melalui RU IV menggandeng Bank Sampah Beo

Asri sejak tahun 2023," ujarnya dalam keterangan, Kamis (28/8/2025).

Saat ini, Bank Sampah Beo Asri berhasil menghimpun partisipasi 880 warga untuk mengumpulkan minyak jelantah dengan rerata volume mencapai 175 kilogram per bulan. Selanjutnya, minyak jelantah yang terkumpul dijual ke perkumpulan pengelola sampah dan Bank Sampah Nusantara (Perbanusa Cilacap) dengan harga Rp5.000 per kilogram sehingga dapat menghasilkan omzet hingga Rp12 juta per tahun.

"Kami mengembangkan ekosistem energi ramah lingkungan menjadi bahan bakar pesawat terbang. Bank Sampah Beo Asri menjadi salah satu ekosistem kami, sehingga selain berdampak bagi lingkungan juga mendorong kemandirian ekonomi bagi masyarakat sekitarnya," kata Fadjar.

Camat Cilacap Selatan Basuki Priyo Nugroho menuturkan pihaknya mengapresiasi Pertamina karena sudah melakukan pendampingan dan bimbingan sehingga

Bank Sampah Beo Asri bisa terus berkembang. Dengan pemanfaatan minyak jelantah yang dikumpulkan dari masyarakat, maka bisa memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan.

Wilayah Cilacap Selatan memiliki 80 RW dan 425 RT dimana jika dilakukan sinergi, maka wilayah ini berpotensi menghasilkan dampak signifikan bagi penanganan limbah minyak jelantah.

"Kami berharap Pertamina dapat terus membina bank sampah di wilayah ini, termasuk Beo Asri, dan memperluas pendampingan ke lima kelurahan lainnya,” ucapnya.

Program Bank Sampah Beo Asri juga memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi sirkular. Kegiatan pengumpulan jelantah yang rutin dilakukan tiap pekan tidak hanya mencegah pencemaran, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan baru untuk memilah limbah rumah tangga.

"Kegiatan ini melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kader lingkungan, dan komunitas warga," tuturnya.

Dia menilai program ini perlahan membangun ekosistem hijau yang inklusif, di mana setiap orang berkontribusi terhadap keberlanjutan. Selain itu, masyarakat semakin percaya bahwa minyak jelantah bisa bermanfaat dan bahkan menghasilkan tambahan penghasilan.