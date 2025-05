Kebakaran Hutan Skala Besar Menjadi Penghasil Super Karbon Ancaman Iklim

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Hutan yang dulunya dianggap sebagai penyerap karbon yang andal kini dengan cepat menjadi super-emitter karena kebakaran hutan yang memecahkan rekor melanda lanskap boreal, Amazon, dan Australia.

Kebijakan iklim dan pasar karbon sukarela saat ini jarang memperhitungkan peningkatan tajam emisi yang disebabkan oleh kebakaran. Sebuah publikasi baru oleh United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), Beyond Planting Trees: Taking Advantage of Satellite Observations to Improve Forest Carbon Management and Wildfire Prevention memperingatkan tentang konsekuensi yang tidak diinginkan dari proyek dan kebijakan penyerapan karbon saat ini yang mengabaikan perubahan kondisi hutan.

Peneliti Remote Sensing Lingkungan dan Hidrologi Spasial UNU-INWEH Ju Hyoung Lee mengatakan penanaman pohon dalam beberapa kasus dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan berpotensi meningkatkan emisi karbon.

"Menanam pohon saja tidak cukup, hutan yang dilanda kekeringan dan pemanasan global dapat berubah menjadi sumber karbon yang sangat besar saat terbakar. Kebijakan kehutanan harus beralih dari perlindungan statis ke manajemen risiko yang dinamis," ujarnya dikutip dari laman resmi, Senin (26/5/2025).

Menurut para ilmuwan UNU, program kompensasi karbon harus beralih dari sekadar memberi penghargaan atas penanaman pohon menjadi memperhitungkan bagaimana pemanasan global, kekeringan, dan hama dapat mengubah perluasan hutan menjadi sumber karbon utama yang disebabkan oleh kebakaran.

Direktur UNU-INWEH Kaveh Madani menuturkan kebijakan harus mengevaluasi kondisi hidrologi dan termal setempat seperti curah hujan, kesehatan tanah, kekeringan yang diproyeksikan, dan gelombang panas dan mencakup langkah-langkah manajemen bahan bakar aktif.

"Hutan adalah sekutu kita yang kuat dalam melawan perubahan iklim tetapi hanya jika kita mengelolanya sebagai sistem yang hidup dan dinamis. Dengan menggabungkan data satelit dengan pengelolaan yang proaktif, kita dapat mencegah kebakaran agar tidak menghapus kemajuan pengurangan karbon selama puluhan tahun," ucapnya.

Meningkatnya suhu mengubah bentuk hutan dan potensi penyimpanan karbonnya, namun pasar kompensasi karbon masih bergantung pada asumsi statis dan mengabaikan emisi yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

Menurutnya, pengelolaan hutan dan pembuatan kebijakan kompensasi karbon dapat diperkuat secara signifikan melalui integrasi pengamatan bumi dan pemantauan hampir secara langsung terhadap perubahan kondisi hutan.

Adapun data satelit dapat menunjukkan area di mana pertumbuhan pohon yang terakumulasi menciptakan risiko kebakaran hutan yang signifikan.

"Para pembuat kebijakan untuk secara strategis mengecualikan area berisiko tinggi dari inisiatif kompensasi karbon dan mengembangkan rencana pengelolaan yang lebih efektif dan proaktif," katanya.

Dia menilai perlu adanya platform global khusus untuk menyalurkan pengamatan satelit tepat waktu ke pasar karbon sukarela dan program manajemen kebakaran. Integrasi ini akan membantu menyelaraskan insentif finansial dengan realitas ekosistem kita yang terus berkembang dan sering mengalami kekeringan.

Di banyak bagian dunia, hutan dan lahan gambut, yang sebelumnya dianggap sebagai gudang karbon terestrial terbesar, bertransisi menjadi penghasil karbon super dalam kondisi pemanasan, karena kebakaran hutan yang besar dan sering terjadi.

"Tindakan dan kebijakan mitigasi karbon termasuk penetapan harga karbon, verifikasi kredit, dan proyek Pasar Karbon Sukarela (VCM) di bawah kategori kehutanan dan penggunaan lahan, serta Perjanjian Paris gagal memperhitungkan emisi karbon terkait kebakaran hutan dengan benar," ucapnya.

Adapun penyerapan karbon alami di tanah kering melalui kebijakan reboisasi mungkin tidak efektif di lingkungan yang memanas dengan kebakaran hutan yang lebih sering terjadi.

Dalam kondisi tertentu dan sebagian besar di lingkungan kering dan memanas di mana efisiensi fotosintesis berkurang, pemanenan dan penggembalaan terkendali dapat secara aktif dipertimbangkan sebagai strategi untuk menjaga kelembaban tanah dan vegetasi serta mencegah peningkatan emisi karbon.

"Platform global pengamatan satelit hampir secara langsung terhadap kondisi hutan diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas VCM sesuai dengan perubahan kondisi hutan akibat pemanasan global," terangnya.