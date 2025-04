Pemain Karbon Global Bakal Kumpul di RI Bahas Pengembangan Teknologi CCS

The 3rd International & Indonesia CCS Forum yang membahas perkembangan teknologi carbon capture and storage (CCS) digelar pada 7-8 Oktober 2025 di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) bakal mengumpulkan pemangku kepentingan global di sektor teknologi carbon capture and storage (CCS) demi mempercepat pengurangan emisi karbon.

Pertemuan itu akan dihelat dalam The 3rd International & Indonesia CCS Forum pada 7-8 Oktober 2025 di Jakarta.

Executive Director ICCSC Belladonna Troxylon Maulianda mengatakan, forum ini dirancang sebagai platform strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan global, termasuk pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan investor.

Menurutnya, CCS memiliki peran krusial dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung pencapaian target net-zero emission Indonesia.

"Melalui forum ini, kami ingin memperkuat kolaborasi global untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pengembangan CCS,” ujar Belladonna dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/5/2025).

Dia juga menyebut, forum ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui energi bersih.

“Kami berharap acara ini dapat menghasilkan solusi inovatif dan rekomendasi kebijakan yang mendukung percepatan pengembangan CCS di Indonesia dan dunia,” imbuhnya.

Ketua Panitia Pelaksana The 3rd IICCS Forum 2025 Evan Lukas menerangkan forum tersebut mengambil tema “Advancing Indonesia as a CCS Hub Leader in the Asia Pacific: Achieving Net Zero and Economic Growth”.

Dia pun menjelaskan, kegiatan ini akan menghadirkan berbagai program, termasuk diskusi panel tingkat tinggi, pameran teknologi terkini, dan sesi jejaring strategis.

“Forum ini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga tempat lahirnya kemitraan strategis dan solusi inovatif untuk tantangan global dalam pengembangan CCS,” kata Evan.

Dia berharap forum ini dapat menjadi katalisator untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global untuk jaringan CCS hub regional yang mendekarbonisasi emisi industri berat.