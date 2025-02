Komitmen GEAPP Kembangkan Energi Terbarukan Diganjar Penghargaan dari Forum Ekonomi Dunia

Global Energy Alliance for People and Plane (GEAPP) memenangkan penghargaan perdana Forum Ekonomi Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) menerima Penghargaan Giving to Amplify Earth Action (GAEA) perdana dalam kategori Kemitraan Filantropi-Publik-Swasta dari Forum Ekonomi Dunia.

Penghargaan ini mengakui dampak dari kolaborasi inovatif yang dapat diperluas, yang memanfaatkan kontribusi dari filantropi, pemerintah, dan pemangku kepentingan sektor swasta untuk menghadapi perubahan iklim.

GEAPP diakui atas usahanya dalam menyatukan mitra lintas sektor untuk mengembangkan dan memperluas solusi energi terbarukan di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia.

Dalam 2 tahun pertamanya, aliansi ini telah membangun kemitraan dengan lebih dari 50 mitra, memobilisasi dana sebesar US$1,07 miliar untuk mendanai 130 proyek di 40 negara, mencegah emisi karbon sebanyak 147.000 ton, dan mendukung mata pencaharian lebih dari 2 juta orang.

CEO GEAPP, Woochong Um, mengatakan, krisis iklim adalah masalah global yang membutuhkan solusi global, dan pengakuan GEAPP di GAEA Awards perdana ini adalah bukti kekuatan kolaborasi radikal sebagai pendorong utama perubahan.

"Aliansi kami bersemangat untuk menjadi bagian dari komunitas yang penuh inspirasi ini. Kita perlu segera membangun gerakan ini dan mengarahkan sumber daya menuju peluang energi terbarukan. Kami menantikan untuk menjalin koneksi baru guna mendorong perubahan dan mempercepat misi kami memperluas akses energi terbarukan kepada satu miliar orang di seluruh dunia, mencegah 4 gigaton emisi karbon, serta menciptakan 150 juta mata pencaharian yang berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan energi yang produktif," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (1/2/2025).

Model Aliansi GEAPP merintis proyek energi bersih transformatif di pasar negara berkembang untuk mendukung ambisi global menuju masa depan berkelanjutan bagi semua.

Melalui penerapan pembiayaan campuran dan solusi modal fleksibel untuk mengatasi hambatan pasar, GEAPP memaksimalkan kekuatan modal katalitik dengan menyatukan bank pembangunan multilateral, pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan filantropi untuk membuka pendanaan komersial dan publik.

Pada 2023, GEAPP meluncurkan Konsorsium Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS), sebuah kemitraan multi-pemangku kepentingan antara negara dan mitra sumber daya untuk memperluas kapasitas penyimpanan baterai di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Sistem penyimpanan baterai merupakan komponen penting untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik dan mengakomodasi sumber energi terbarukan variabel yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Hingga saat ini, lebih dari 15 negara dan 20 mitra sumber daya telah berkomitmen pada Konsorsium ini, yang sedang mempercepat proyek-proyek unggulan di setiap wilayah dan mengumpulkan tambahan pipeline proyek.

Konsorsium BESS adalah salah satu contoh kolaborasi radikal dan tindakan berani yang memungkinkan Aliansi mendorong revolusi energi yang berpusat pada kesejahteraan manusia dan planet, menempatkan kemakmuran sebagai inti dari aksi iklim.

Kitty Bu, Wakil Presiden GEAPP untuk Asia Tenggara, mengatakan bahwa mekanisme pembiayaan inovatif sangat penting untuk memungkinkan aliran pembiayaan iklim di negara-negara berkembang.

"Untuk menghasilkan perubahan yang bertahan lama, kita perlu memanfaatkan kekuatan modal katalitik. Kolaborasi yang meningkat antara sektor publik, swasta, dan filantropi akan membuka jalan bagi solusi yang dapat diperluas untuk mendorong transisi energi," ujarnya.

GEAPP berharap dapat memperkuat upaya kami untuk memperluas akses energi terbarukan.

Penghargaan Giving to Amplify Earth Action (GAEA) mengakui kemitraan inovatif seperti GEAPP, yang menangani tantangan global terkait iklim dan alam dengan solusi inovatif dan dapat diperluas.

Dari lebih dari 120 nominasi awal, pemenang dipilih oleh dewan juri independen yang terdiri dari para ahli terkemuka di bidang ekosistem iklim dan alam.

Selain GEAPP, empat pemenang lainnya dihormati atas upaya perintis yang adaptif dan berfokus pada dampak di bidang sains, inovasi, aksi bisnis, dan kepemimpinan lintas generasi.

Sebagai penerima penghargaan, GEAPP akan bergabung dengan komunitas GAEA Awards, mendapatkan akses ke jaringan global yang akan membantu meningkatkan profil Aliansi dan memobilisasi kemitraan baru.

GEAPP juga akan menerima dukungan khusus dari Forum bersama komunitas lintas sektor ahli untuk meningkatkan dampak dan mendorong perubahan sistemik.

“GAEA Awards mengakui institusi dan kemitraan yang mendorong perubahan transformatif untuk iklim dan alam,” kata Gim Huay Neo, Managing Director Forum Ekonomi Dunia.