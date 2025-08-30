Bisnis Indonesia Premium
Dorong Proyek Panas Bumi, PLN Janji Bakal Transparan dan Akuntabel

PLN berkomitmen transparan dan akuntabel dalam proyek panas bumi sesuai RUPTL 2025-2034, targetkan 5,2 GW. Fokus pada proyek di Bengkulu untuk energi terbarukan.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 15:09
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong berkapasitas 80 MW di Tomohon, Sulawesi Utara./ Istimewa - Humas PLN
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong berkapasitas 80 MW di Tomohon, Sulawesi Utara./ Istimewa - Humas PLN

Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) akan memastikan seluruh proyek panas bumi yang dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa mandat pengembangan PLTP tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. 

Melalui dokumen tersebut, Pemerintah menargetkan kapasitas PLTP hingga 5,2 gigawatt (GW) di seluruh Indonesia. 

“Kami akan mengoptimalkan pengembangan PLTP yang sudah dikaji agar kehadirannya memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat di sekitar proyek maupun pelanggan PLN di seluruh Indonesia,” ujar Suroso, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

Suroso mengklaim, PLN telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengakselerasi pengembangan proyek-proyek PLTP di berbagai daerah, salah satunya melalui kesepakatan pembelian uap panas bumi dengan para pengembang panas bumi.

“Seluruh proses dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Tak hanya itu, kami juga menerapkan prinsip fairness of partnership untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Proyek PLTP di Bengkulu

Saat ini, PLN tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis panas bumi, termasuk dua proyek PLTP di Bengkulu.

“Kedua proyek geothermal di Bengkulu menjadi bagian dari implementasi RUPTL 2025–2034 dan dirancang untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik,” jelas Suroso.

Adapun pengembangan PLTP Kepahiang 110 megawatt (MW) di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong, kini memasuki tahap finalisasi pemilihan mitra strategis. Listrik yang dihasilkan nantinya akan disalurkan ke Gardu Induk (GI) Pekalongan di Kabupaten Kepahiang.

Sementara itu, di wilayah Bengkulu lainnya, PLN juga menggarap PLTP Hululais 110 MW di Kabupaten Lebong, yang ditargetkan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada 2028. 

PLTP Hululais akan memanfaatkan sumber energi panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Listrik yang dihasilkan oleh PLTP akan dialirkan menuju GI Pekalongan di Kabupaten Kepahiang. 

“Melalui pengembangan PLTP di berbagai daerah, PLN tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi hijau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja,” pungkas Suroso.

Penulis : David Eka Issetiabudi
Editor : David Eka Issetiabudi

Dorong Proyek Panas Bumi, PLN Janji Bakal Transparan dan Akuntabel
Energi Terbarukan
19 menit yang lalu

Dorong Proyek Panas Bumi, PLN Janji Bakal Transparan dan Akuntabel

China Operasikan Turbin Angin Terapung Terkuat di Dunia
Energi Terbarukan
20 jam yang lalu

China Operasikan Turbin Angin Terapung Terkuat di Dunia

Menerka Prospek Pengembangan PLTB RI Usai Negara Dunia Terancam Gagal Bangun Turbin Angin
Energi Terbarukan
29 Agt 2025 | 11:00 WIB

Menerka Prospek Pengembangan PLTB RI Usai Negara Dunia Terancam Gagal Bangun Turbin Angin

Dorong Kemandirian Energi Bersih Pulau Bali, IESR Sebut Banyak Tantangan Regulasi Listrik
Energi Terbarukan
29 Agt 2025 | 10:05 WIB

Dorong Kemandirian Energi Bersih Pulau Bali, IESR Sebut Banyak Tantangan Regulasi Listrik

Kebijakan Trump Gunakan Bahan Bakar Fosil Pacu Peningkatan Emisi Karbon Global
Iklim dan Lingkungan
29 Agt 2025 | 09:05 WIB

Kebijakan Trump Gunakan Bahan Bakar Fosil Pacu Peningkatan Emisi Karbon Global

