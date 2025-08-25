Bisnis Indonesia Premium
Freeport Indonesia Ungkap 130 Spesies Baru di Papua

PT Freeport Indonesia menemukan 130 spesies baru di Papua, termasuk New Guinea Singing Dog yang diduga punah.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:17
New Guinea Singing Dog, hewan yang sempat diduga punah, ditemukan kembali di area dekat operasi Freeport./ Dok. TN Lorentz Papua.
New Guinea Singing Dog, hewan yang sempat diduga punah, ditemukan kembali di area dekat operasi Freeport./ Dok. TN Lorentz Papua.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mendokumentasikan 130 spesies baru dalam riset biodiversitas di wilayah operasi perusahaan.

Koordinator Fauna Biodiversity PT Freeport Indonesia (PTFI) Kukuh Indra Kusuma menjelaskan, sejak 1997 Freeport menjalankan studi dasar biodiversitas di wilayah operasi PTFI di Mimika, yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lorentz, salah satu kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

“Hasilnya, lebih dari 130 spesies baru berhasil terdokumentasi, dan riset itu telah melahirkan buku serta artikel ilmiah yang bisa diakses publik secara gratis," kata Kukuh dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).

PTFI, lanjutnya, membuka ruang lebih besar bagi para peneliti mengingat akses ke kawasan ini sebelumnya terbatas. Adapun, keberadaan Freeport di Mimika membuat penelitian biodiversitas di Papua bisa dilakukan lebih intensif.

Capaian lainnya yang paling menonjol adalah menemukan bahwa hewan yang sempat diduga punah, yaitu New Guinea Singing Dog, ditemukan kembali di area dekat operasi Freeport.

“Pada 2018, fase kedua riset membuktikan bahwa gen Singing Dog yang kami temui itu ternyata masih murni. Lalu pada 2022, kajian ekologi kami lakukan untuk memahami habitatnya. Kini fokusnya adalah bagaimana konservasinya bisa berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Kukuh menuturkan transisi Freeport dari tambang terbuka menuju tambang bawah tanah juga memberi dampak positif pada konservasi habitat satwa langka tersebut.

Menurutnya, semua rencana pengembangan Freeport harus melalui kajian ekologis. Misalnya, bila pembangunan fasilitas baru berpotensi mengganggu spesies tumbuhan atau satwa terancam punah, perusahaan harus mencari alternatif lain.

“Kebutuhan akomodasi karyawan kami siasati dengan pembangunan vertikal agar tidak perlu membuka area baru. Semua dilakukan agar keseimbangan operasi dan konservasi tetap terjaga,” jelasnya.

Terkait pelestarian keanekaragaman hayati ini, Freeport Indonesia meraih penghargaan Program Konservasi Mamalia Terbaik dari Wildlife Habitat Council (WHC) pada konferensi WHC 2024 di New Orleans, Louisiana.

Hal ini didapat atas komitmen perusahaan dalam melestarikan New Guinea Singing Dog, spesies anjing paling langka di dunia. Penghargaan ini juga mengakui peran Freeport dalam meningkatkan kesadaran konservasi melalui kolaborasi dengan masyarakat, akademisi, dan pemerintah terkait.

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana


