Konsumen Makin Melek Isu Lingkungan, Pengembang Bangun Hunian Hijau Harga Terjangkau

Kesadaran lingkungan meningkat, pengembang seperti PT Dwidaya Gemilang Abadi membangun hunian hijau terjangkau di Bogor, dengan konsep resort dan fasilitas lengkap.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesadaran akan lingkungan semakin meningkat. Industri properti hijau (green property) di Indonesia semakin mendapatkan perhatian, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah pengembang properti juga sudah mulai meningkatkan komitmennya dalam sektor ini untuk mencapai tujuan pembangunan lewat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG).

Minat calon konsumen terhadap properti hijau salah satunya juga terekam dalam survei property outlook Indonesia 2025 yang dilakukan Knight Frank dimana sebanyak 84% responden menjawab mereka berminat atau mempertimbangkan properti hijau saat akan membeli aset tak bergerak ini. Hal ini yang membuat pengembang berlomba-lomba membangun hunian ramah lingkungan dan mengusung konsep hijau.

Salah satunya, pengembang PT Dwidaya Gemilang Abadi membangun proyek hunian bertajuk The Serenity Resort Residence di lahan seluas 8,8 hektare (ha) di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Direktur Utama PT Dwidaya Gemilang Abadi Jason mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan produk properti berkualitas tinggi dengan harga terjangkau agar masyarakat dapat memiliki rumah. Adapun hunian ini mengusung konsep hijau dimana 30% luas lahan dipergunakan untuk ruang terbuka hijau.

"Konsep hijaunya di setiap cluster akan ada area hijau untuk taman dan arena bermain. Tanaman pohon diperbanyak di setiap klaster. Ini kami memenuhi minat konsep yang memang sekarang banyak menyukai konsep alam," ujarnya dalam keterangan, Rabu (13/8/2025).

Kawasan ini mengangkat konsep hunian bergaya resort dengan pemandangan asri yang menenangkan. Setiap sudut kawasan dirancang untuk menghadirkan kenyamanan yang optimal melalui fasilitas yang akan dibangun.

"Untuk itu kami sengaja merancang The Serenity Resort Residence dengan kelengkapan fasilitas serba ada serta skema kepemilikan yang mudah. Setiap pembeli, tidak hanya memiliki tempat tinggal tetapi juga kehidupan yang lebih sehat, berwarna, dan bermakna. Kami juga menyediakan layanan shuttle car ke stasiun untuk memudahkan mobilitas penghuni," katanya.

Sementara itu, General Manager PT Dwidaya Gemilang Abadi Deri Septiandi menambahkan pengembangan ini akan dilakukan bertahap dimana tahap pertama dikembangkan Klaster Leafora sebanyak 96 unit. Adapun Klaster Leafora akan menghadirkan dua pilihan tipe unit dengan ukuran 6 meter x 11 meter dengan harga Rp400 juta dan ukuran 6 meter x 12 meter dengan harga Rp600 juta.

"Huniannya high ceiling sehingga memungkinkan penambahan mezanine dan meningkatkan sirkulasi udara," ucapnya.

Menurutnya, hunian ini sebagai alternatif hunian berkonsep resort di tengah maraknya penawaran rumah kelas menengah di kawasan tersebut, namun tidak semua memiliki konsep terencana.

"Meski menawarkan kualitas bangunan terbaik dan lingkungan asri, harga tetap lebih terjangkau dibanding perumahan sejenis. Di Parung Panjang, rumah satu lantai rata-rata di atas Rp600 juta per unit," tuturnya.

PT Dwidaya Gemilang Abadi merupakan pengembang properti hunian, gedung komersial, perkantoran, dan pengelolaan properti. Salah satu proyeknya adalah Gedung Graha Abadi Samanhudi di Jakarta Pusat.

Dengan visi menjadi pengembang terkemuka yang mengedepankan kualitas, pelayanan, dan ramah lingkungan, PT DGA berkomitmen memberikan solusi logis bagi kebutuhan hunian dan komersial, berinovasi menghadirkan proyek terkini, serta menjaga harga tetap terjangkau.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan proses yang efisien, berkelanjutan, dan membangun tim yang kompeten serta fokus pada peningkatan nilai tambah perusahaan," terangnya.