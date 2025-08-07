Bisnis Indonesia Premium
Anak Usaha LTLS Gunakan Energi Surya, Dukung Transisi Energi

PT Lautan Luas Tbk melalui anak usahanya mengoperasikan 171 panel surya di Gresik, mendukung transisi energi bersih dan mengurangi emisi karbon hingga 141,5 ton per tahun.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 08:32
PT Lautan Luas Tbk (LTLS) melalui anak usahanya yang bergerak di bidang manufaktur bahan kimia dasar, resmi mengoperasikan sistem panel surya sejumlah 171 panel berkapasitas 113,7 kWp di fasilitas produksinya di Gresik, Jawa Timur/LTLS
PT Lautan Luas Tbk (LTLS) melalui anak usahanya yang bergerak di bidang manufaktur bahan kimia dasar, resmi mengoperasikan sistem panel surya sejumlah 171 panel berkapasitas 113,7 kWp di fasilitas produksinya di Gresik, Jawa Timur/LTLS
Ringkasan Berita
  • PT Lautan Luas Tbk melalui anak usahanya mengoperasikan 171 panel surya berkapasitas 113,7 kWp di Gresik untuk mendukung transisi energi bersih.
  • Inisiatif ini diharapkan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 141,5 ton per tahun, setara dengan serapan 3.648 pohon.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Lautan Luas Tbk (LTLS) melalui anak usahanya yang bergerak di bidang manufaktur bahan kimia dasar, resmi mengoperasikan sistem panel surya sejumlah 171 panel berkapasitas 113,7 kWp di fasilitas produksinya di Gresik, Jawa Timur.

Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dalam mendukung transisi menuju energi bersih, sekaligus menjawab tantangan emisi di sektor manufaktur yang saat ini menyumbang 32,49 persen emisi nasional.

Eurike Hadijaya, Investor Relations, Corporate Communications, and ESG Manager PT Lautan Luas Tbk, menyampaikan inisiatif pemanfaatan energi terbarukan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang  untuk memastikan operasional yang berkelanjutan dan efisien.

“Kami percaya bahwa penerapan teknologi ramah lingkungan tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan dan masa depan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (7/8/2025).

Pemanfaatan sistem panel surya ini diperkirakan mampu mengurangi emisi karbon dioksida hingga 141,5 ton per tahun, setara dengan kemampuan serapan 3.648 pohon selama setahun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi yang diterapkan Perusahaan di seluruh rantai operasionalnya.

Lautan Luas secara konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan bisnisnya. Pada Juli 2025, dua entitas di bawah grup perusahaan menerima penghargaan dari pemerintah atas kontribusinya di bidang industri hijau dan pengelolaan lingkungan, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen jangka panjang dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

“Langkah ini mempertegas komitmen Lautan Luas Group dalam mengedepankan prinsip ESG, khususnya aspek lingkungan. Kami percaya bahwa transisi energi bersih adalah bagian penting dari masa depan industri, dan hal ini perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,“ tutup Eurike.

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

Topik

