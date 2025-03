Efek Donald Trump, Bank Jumbo AS Hapus Target Nol Emisi

Salah satu bank terbesar AS dari sisi aset, Wells Fargo, memutuskan untuk menghapus target iklim net zero emissions (NZE)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bank asal Amerika Serikat Wells Fargo memutuskan untuk menghapus target iklim nol emisi atau net zero emissions (NZE) untuk 2050 di semua portofolio keuangannya, menyusul langkah serupa di sektor ini.

Dalam pernyataan yang dirilis Jumat (28/2/2025), Wells Fargo menyebutkan bahwa target tersebut bergantung pada banyak faktor yang berada di luar kendali mereka, seperti kebijakan publik, perilaku konsumen, dan kemajuan teknologi yang dapat membantu klien beralih ke praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

"Banyak kondisi yang diperlukan untuk mendukung transisi klien kami tidak terjadi," tulis perusahaan sebagaimana dikutip Reuters.

Pengumuman terbaru Wells Fargo terjadi di tengah gelombang serupa di kalangan perusahaan finansial AS. Hal ini sekaligus mengindikasikan maraknya aksi evaluasi ulang pelaku industri keuangan terhadap standar environmental, social and governance (ESG) di tengah perubahan dinamika politik AS.

Sejak menjabat, Presiden Donald Trump telah menarik AS dari Perjanjian Paris dan memutus berbagai kemitraan internasional terkait iklim, termasuk menghentikan partisipasi ilmuwan AS dalam Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang tengah mengadakan pertemuan di China pekan ini.

Perdebatan sengit mengenai aspek iklim dan keberlanjutan telah membuat berbagai institusi keuangan berada di bawah sorotan publik. CEO BlackRock, Larry Fink, yang selama ini dikenal sebagai pendukung prinsip ESG, pada 2023 menyatakan bahwa ia berhenti menggunakan istilah tersebut karena telah menjadi “senjata politik.”

Selain membatalkan target nol bersihnya, Wells Fargo juga menghapus target emisi sektoral jangka menengah untuk 2030 dalam portofolio pembiayaannya. Namun, bank ini tetap berkomitmen pada target keberlanjutan operasionalnya untuk 2030 serta target emisi nol bersih untuk operasional internalnya pada 2050.

"Keputusan Wells Fargo untuk meninggalkan target nol bersihnya adalah bentuk pengabaian tanggung jawab yang sangat mengejutkan," kata Ben Cushing, direktur kampanye keuangan berkelanjutan Sierra Club, kelompok lingkungan terkemuka di AS.

Pada Desember lalu, bank ini juga menarik diri dari Net-Zero Banking Alliance (NZBA), sebuah koalisi bank global yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Di saat lembaga keuangan seharusnya memimpin dalam aksi iklim, Wells Fargo justru meningkatkan risiko bagi ekonomi, pemegang sahamnya, dan planet ini," ujar Paddy McCully, analis senior di Reclaim Finance.