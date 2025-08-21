Bisnis Indonesia Premium
Rayakan Kemerdekaan, Delta Sukses Teknologi Gelar Aksi Peduli Bumi

PT Delta Sukses Teknologi rayakan HUT RI ke-80 dengan menanam 1.000 bakau di Pulau Harapan, dukung ekosistem pesisir dan ketahanan iklim Indonesia.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:22
Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia PT Delta Sukses Teknologi menggelar aksi lingkungan bertajuk “Bersama Menjaga Alam: Aksi Peduli Bumi”/Istimewa
Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia PT Delta Sukses Teknologi menggelar aksi lingkungan bertajuk “Bersama Menjaga Alam: Aksi Peduli Bumi”/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA-  Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia PT Delta Sukses Teknologi menggelar aksi lingkungan bertajuk “Bersama Menjaga Alam: Aksi Peduli Bumi”.

Melalui penanaman 1.000 pohon bakau, perusahaan berkontribusi nyata terhadap pelestarian ekosistem pesisir dan penguatan ketahanan iklim nasional.

Berkolaborasi dengan CarbonEthics, perusahaan pengembang solusi iklim alami berbasis teknologi, kegiatan dilaksanakan pada Rabu (20/8/2025), di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, dengan diawali seremoni penanaman simbolik di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, jajaran manajemen dan karyawan juga turut terlibat langsung di lapangan, mencerminkan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab dan kepedulian, yang menjadi bagian inti dari budaya perusahaan.

Pulau Harapan merupakan salah satu pulau berpenghuni di kawasan Kepulauan Seribu bagian utara, yang termasuk dalam wilayah kerja Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) Wilayah 2.

Selain dikenal sebagai destinasi wisata yang cukup populer, aktivitas masyarakat di pulau ini terbilang tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Harapan menghadapi tantangan lingkungan yang cukup serius, mulai dari banjir rob yang terjadi beberapa kali setiap tahun hingga ancaman abrasi akibat aktivitas pengerukan pasir di sekitar perairan.

Penanaman bakau di Pulau Harapan menjadi langkah strategis untuk melindungi wilayah pesisir dari dampak abrasi dan banjir rob, sekaligus memulihkan keanekaragaman hayati yang menopang ekosistem setempat.

Bakau tidak hanya berfungsi sebagai benteng alami terhadap gelombang dan erosi, tetapi juga menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota laut, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan ekowisata dan kehidupan masyarakat pulau.

Harold Hutabarat, Commercial Director PT Delta Sukses Teknologi, mengatakan, “Semangat kemerdekaan bukan hanya tentang selebrasi, tetapi menjadi momen reflektif untuk memperkuat kontribusi kita terhadap masa depan bangsa. Melalui aksi ini, kami ingin mendukung agenda pemerintah sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya melindungi alam bagi generasi mendatang.”

Indonesia menargetkan pencapaian FOLU Net Sink 2030, dengan hutan bakau sebagai elemen strategis karena kemampuannya menyerap karbon hingga sepuluh kali lebih besar dibandingkan hutan daratan.

Pemerintah juga menargetkan rehabilitasi 600.000 hektar kawasan mangrove hingga 2029, sesuai komitmen dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk pengendalian perubahan iklim.

Penanaman 1.000 pohon mangrove oleh PT Delta Sukses Teknologi diproyeksikan menyerap hingga 33.000 kg CO₂e selama 20 tahun ke depan.

Selain fungsi ekologis dalam mencegah abrasi dan menjaga biodiversitas pesisir, program ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui pengembangan ekowisata dan budidaya ramah lingkungan.

Agung Bimo Listyanu, Co-Founder dan CEO CarbonEthics, mengapresiasi semangat yang ditunjukkan PT Delta Sukses Teknologi.

“Inisiatif seperti ini penting untuk memperkuat gerakan kolektif dalam menjaga ekosistem. Aksi bersama menjadi contoh konkret komitmen perusahaan untuk menciptakan masa depan yang lebih resilien terhadap perubahan iklim” ujarnya.

Lebih dari sekadar aksi sosial, inisiatif ini menjadi bentuk konsistensi PT Delta Sukses Teknologi sebagai perusahaan yang adaptif dan bertanggung jawab. Dengan fokus pada pengembangan inovasi teknologi untuk konsumen dewasa, perusahaan juga terus mengedepankan standar kualitas, keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pendekatan yang komunikatif dan transparan.

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

