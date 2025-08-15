Pemerintahan Trump Bakal Keluarkan Aturan Lebih Ketat Subsidi Tenaga Surya dan Angin

Pemerintahan Trump akan memperketat aturan subsidi energi angin dan surya, mempersulit klaim kredit pajak, dan bisa mengurangi kapasitas energi terbarukan AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Donald Trump diperkirakan akan mengambil langkah lebih lanjut untuk mengekang pertumbuhan energi terbarukan di Amerika Serikat secepatnya pada hari Senin dengan mempersulit perusahaan untuk mengklaim subsidi pajak federal untuk energi angin dan surya.

Pada pekan depan, Departemen Keuangan akan mencapai tenggat waktu 45 hari, yang ditetapkan oleh Trump pada bulan Juli, untuk merevisi aturan yang mengatur siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak energi bersih yang dihapuskan oleh Undang-Undang Satu RUU Besar dan Indah dari Partai Republik beberapa tahun lebih awal dari yang direncanakan.

Aturan yang sedang diteliti berfokus pada suatu proyek dianggap sedang dibangun, sebuah definisi yang penting bagi perusahaan yang membangun fasilitas yang membutuhkan perencanaan bertahun-tahun.

OBBBA mewajibkan proyek untuk mulai dibangun paling lambat Juli tahun depan atau beroperasi paling lambat akhir tahun 2027 agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak 30% dan bonus yang dapat meningkatkan subsidi lebih tinggi lagi. Berdasarkan undang-undang sebelumnya, kredit tersebut tersedia hingga tahun 2032.

Dalam perintah eksekutif bulan lalu, tiga hari setelah OBBBA disahkan menjadi undang-undang, Trump memerintahkan Departemen Keuangan untuk membatasi penggunaan safe harbor, aturan yang telah memungkinkan pemilik proyek selama bertahun-tahun untuk mengklaim kredit pajak selama mereka menanggung 5% dari biaya mereka atau mencapai kemajuan fisik yang signifikan sebelum kredit tersebut berakhir.

Perusahaan penasihat kebijakan Washington, Capstone, menyatakan Departemen Keuangan dapat mewajibkan pengembang untuk menanggung prosentase biaya yang lebih tinggi misalnya 10% atau 15%. Berdasarkan persyaratan pekerjaan fisik, lembaga tersebut dapat mengecualikan konstruksi di luar lokasi atau mewajibkan lebih banyak kontak dengan pemerintah dan bukti pekerjaan berkelanjutan.

Persyaratan yang diperketat tersebut akan menjadi langkah terbaru dari serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk menghambat pengembangan energi angin dan surya, yang menurut Trump tidak dapat diandalkan, mahal, dan bergantung pada rantai pasokan China.

Clean Energy Associates memperkirakan Amerika Serikat dapat kehilangan sekitar 60 gigawatt kapasitas surya yang direncanakan hingga tahun 2030 jika aturan awal konstruksi yang lebih ketat diterapkan. Jumlah listrik tersebut akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 10 juta rumah.

CEO Pengembang Proyek surya Silicon Ranch Reagan Farr mengatakan pihaknya telah mengandalkan aturan kredit pajak untuk memandu keputusan investasi dan konstruksi mereka selama dekade terakhir.

"Perintah eksekutif dan ketidakpastian ini sebenarnya berdampak lebih negatif daripada undang-undang itu sendiri," ujarnya dilansir Reuters, Jumat (15/8/2025).

Mitra Firma Hukum Simpson Thacher Javad Asghari menuturkan dalam enam minggu sejak perintah eksekutif tersebut, beberapa perusahaan telah menghambat kemajuan, sedangkan yang lain telah meningkatkan aktivitas untuk memulai sebanyak mungkin proyek.

Pendiri dan Presiden Pengembang Proyek Surya Renewable Properties Aaron Halimi menuturkan langkah-langkah yang telah diambil perusahaannya untuk melindungi aksesnya terhadap subsidi yang dikhawatirkannya dapat berisiko.

"Kami telah mengambil banyak langkah untuk mengamankan sebagian besar proyek yang kami rencanakan untuk selesaikan antara sekarang dan akhir tahun 2029. termasuk membeli transformator dan panel buatan Amerika, serta meningkatkan jalur kredit untuk pembelian peralatan," ucapnya.