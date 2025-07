Olahkarsa & S&P Global Gelar Forum Dukung Green Economy di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Olahkarsa bersama S&P Global dan Sustainable1 menyelenggarakan Indonesia Corporate Sustainability Outlook (ICSO) 2025 yang akan digelar pada 24 Juli mendatang di The Sultan Hotel C Residence, Jakarta. Acara ini menjadi panggung tahunan utama untuk mendorong praktik keberlanjutan dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. ICSO 2025 mengusung tema "Advancing Indonesia’s Green Economy with Sustainability Innovations" yang bertujuan untuk menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor guna berbagi inovasi dan strategi terbaru dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Tahun ini, ICSO 2025 hadir dengan Sustainability Leaders Forum, tempat berkumpulnya para eksekutif dan pengambil kebijakan tingkat atas untuk berdiskusi tentang arah pertumbuhan berkelanjutan lintas industri dan regulasi. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati Sustainable Business Exhibition yang menampilkan berbagai solusi nyata, inisiatif, dan produk dari perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan komitmen ESG mereka secara konkret.

Beberapa pembicara kunci yang telah dikonfirmasi antara lain Dedi Latip, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; Nizhar Marzizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas; Halim Kalla, Deputi Bidang Industri Hijau Kamar Dagang Industri (KADIN); Terence Teoh, Associate Director Climate C Sustainability Services SCP Global Sustainable1; Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (IDX); John Anis, CEO of Pertamina New and Renewable Energy (PNRE); Rully Yusuf, Executive Vice President ESG of Pegadaian, dan masih banyak pemimpin hebat nantinya yang akan mengikuti forum ini.

“Transformasi ekonomi hijau tak bisa ditunda. Tujuan inisiasi ini juga untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan, lewat promosi inovasi dalam pembiayaan hijau, energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan penerapan model ESG yang berdampak nyata. Kami juga berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk para delegasi agar bisa belajar banyak, mampu berinovasi, mengaplikasikan dampak nyata nya dan juga beradaptasi dengan prinsip keberlanjutan secara holistik,” ujar perwakilan Media Center Indonesia Corporate Sustainability Outlook 2025.

Rangkaian ICSO 2025 sendiri tidak hanya terfokus dengan acara utama yang akan diselenggarakan pada 24 Juli, namun telah dimulai sejak berbagai pra-event, termasuk Indonesia Green Jobs Summit (IGJS); job fair bertema green career yang menjembatani talenta muda dengan perusahaan ramah lingkungan. Kemudian ada Sustainability Insight Series, webinar rutin Olahkarsa yang membahas tren dan praktik keberlanjutan korporasi; Sustaination, program YouTube yang menyoroti solusi inovatif dan berdampak dari perusahaan; serta LeadersTalk Sustainable, podcast series YouTube yang menampilkan percakapan inspiratif bersama para pemimpin keberlanjutan lintas sektor.