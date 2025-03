BYD Pamer Charging 5 Menit, Sekilat Isi Bensin

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Produsen mobil listrik asal China, BYD Co. mengembangkan inovasi terbaru berupa pengisian daya supercepat, diklaim hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk pengisian, sesingkat isi bensin.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (18/3/2025), raksasa pembuat mobil asal Tiongkok, BYD Co., semakin gencar melakukan hal-hal baru, kini mengklaim sistem yang menurutnya akan mempercepat pengisian daya kendaraan listrik seperti halnya pengisian bahan bakar mobil berbahan bakar bensin.

BYD kini dapat menambahkan ‘pengisian daya secepat pengisian bahan bakar’ ke slogan pemasarannya, yang membantunya untuk meraih pangsa pasar lebih jauh dari produsen mobil lama dan pesaing yang lebih langsung seperti Tesla Inc. milik Elon Musk.

BYD memamerkan peningkatan pada kendaraan listriknya pada sebuah acara di Tiongkok. BYD mengistilahkan Super e-Platform ini memiliki baterai pengisian cepat, motor 30.000 RPM, dan chip daya silikon karbida baru.

Dengan kata lain, artinya mobil buatannya dapat mencapai daya pengisian satu megawatt dan kecepatan pengisian puncak dua kilometer per detik, yang menurut BYD menjadikannya sistem tercepat dari jenisnya untuk kendaraan diproduksi secara massal. Hal ini memungkinkan jarak tempuh 400 kilometer hanya dalam waktu lima menit pengisian.

Itu cukup mirip dengan apa yang diperlukan untuk berkendara masuk dan keluar dari pom bensin dan membayar tangki penuh.

Kecepatan yang menurut BYD dapat dicapainya bahkan lebih cepat daripada Supercharger Tesla, yang dapat menempuh jarak 275 kilometer dalam 10 menit. Pesaing lainnya, seperti sedan CLA EV baru dari Mercedes-Benz Group AG, dapat mencapai jarak 325 kilometer setelah pengisian daya selama 10 menit.

Bagi BYD, pesaing sebenarnya mungkin lebih banyak berada di dekatnya sendiri dari merek-merek pesaing Tiongkok. Li Auto Inc., misalnya, menggunakan baterai dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., atau CATL, di salah satu kendaraannya yang menawarkan jarak tempuh 500 kilometer dari pengisian daya selama 12 menit.

BYD mengatakan telah membuat lompatan sedemikian rupa sehingga Han L-nya, salah satu EV yang kini akan hadir dengan Super e-Platform baru, sebanding dengan mobil balap Formula E.

BYD mengatakan bahwa hal itu berkat "sistem terminal pengisian daya kilat megawatt berpendingin cairan."

Selain itu, untuk mengimbangi pengisian daya berdaya sangat tinggi, BYD telah mengembangkan sendiri chip daya silikon karbida kelas otomotif generasi berikutnya. Chip tersebut memiliki peringkat tegangan hingga 1500V, yang tertinggi hingga saat ini dalam industri mobil.

Sejalan dengan itu, BYD pun telah meluncurkan baterai pengisian daya kilatnya. Dari elektroda positif ke elektroda negatif, sel tersebut berisi saluran ion sangat cepat, yang menurut BYD mengurangi resistansi internal baterai hingga 50%.

Ada juga motor 30.000 RPM yang diproduksi secara massal. Luo Hongbin, wakil presiden senior BYD, mengatakan motor tersebut tidak hanya meningkatkan kecepatan kendaraan secara signifikan tetapi juga sangat mengurangi berat dan ukuran motor, sehingga meningkatkan kepadatan daya.