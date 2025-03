Mengintip Emisi Pembiayaan BCA (BBCA), dari Sektor Mana Saja?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA untuk pertama kalinya mulai melaporkan emisi pembiayaan dalam laporan keberlanjutan perusahaan 2024. Laporan tersebut mengungkap bahwa total emisi gas rumah kaca (GRK) yang timbul dari aktivitas pembiayaan perusahaan pada 2023 mencapai 28,9 juta ton setara karbon dioksida (CO 2 ).

“Kami mulai menghitung emisi GRK yang berasal dari aktivitas pembiayaan di 2024 serta menerapkan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) untuk mendukung aksi iklim dan target Pemerintah menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060,” ujar Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja dalam pesan pembuka Laporan Keberlanjutan 2024 yang dirilis pertengahan Februari 2024.

CRMS sendiri memuat enam sektor prioritas yang telah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan kategori sektor Antasena. Analisis ini mencakup lebih dari 50% outstanding kredit produktif perusahaan pada 2023, dan meliputi mayoritas dari total emisi pembiayaan absolut perusahaan.

Adapun total emisi pembiayaan BCA sepanjang 2023 yang mencapai 28,9 juta ton setara CO 2 mayoritas disumbang oleh industri pengolahan dengan emisi menembus 23,3 juta ton CO 2 ekuivalen. Intensitas emisi sektor ini berada di angka 0,13 ton CO 2 ekuivalen per juta rupiah. Artinya, setiap juta rupiah yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan yang dibiayai menghasilkan 0,13 ton emisi.

Emisi pembiayaan absolut sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat kedua terbesar dengan volume mencapai 2,1 juta ton CO 2 ekuivalen, sementara intensitas emisi di angka 0,06 ton setara CO 2 per juta rupiah.

Selanjutnya sektor pertambangan di peringkat ketiga dengan emisi pembiayaan absolut mencapai 1,7 juta ton CO 2 ekuivalen. Disusul oleh sektor pengangkutan dan pergudangan sekitar 800.000 ton CO 2 ekuivalen dan sektor konstruksi sebesar 600.000 ton setara CO 2 .

Sementara itu, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin merupakan penyumbang emisi pembiayaan paling kecil dengan volume sekitar 400.000 ton CO 2 ekuivalen.

BCA sendiri menjadi salah satu dari tujuh bank yang menandatangani komitmen dukungan NZE Indonesia bersama OJK. Pada 2024, emiten berkode saham BBCA itu melakukan analisis bottom-up Climate Risk Stress Testing (CRST) untuk menilai ketahanan perusahaan terhadap risiko iklim.

Adapun hasil CRST untuk 50% portofolio menunjukkan bahwa risiko kredit non performing loan (NPL) pada <5% dan capital adequacy ratio (CAR) tetap memadai pada >20%.