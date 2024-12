Ramalan Pasar Mobil Listrik (EV) 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi yang menanti pada 2025, permintaan mobil listrik alias electric vehicle (EV) untuk 2025 diperkirakan tetap tumbuh. Pertumbuhan penjualan di China, diproyeksi akan menjadi yang terendah dibandingkan dengan pasar utama lainnya.

Mirae Asset Securities Ltd. dalam laporan bertajuk EV Batteries, turning crisis into opportunity, memproyeksikan bahwa pada 2025, penjualan EV global akan meningkat 19% year on year (YoY) menjadi 20,17 juta unit.